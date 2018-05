Un talento al giorno, Michelis: il Milinkovic-Savic del Milan che verrà

Un metro e novanta, tecnica sopraffina e una superiorità a tratti imbarazzante, soprattutto sul piano fisico, nei confronti dei pari età. Nikolaos Nikos Michelis potrebbe presto sbarcare a Milano, sponda rossonera, e rivelarsi un gran colpo in prospettiva. Mancino, abile in fase di non possesso, preciso nei lanci e nella rifinitura, è un centrocampista centrale completo e di grande personalità.

In Grecia sono sicuri che l'Asteras Tripolis, club proprietario del cartellino del 17enne originario di Nea Smyrni, abbia già trovato l'accordo con il Milan: scout del Diavolo lo hanno osservato più volte, soprattutto con la maglia della Grecia Under-20, restando colpiti dalle doti del ragazzo. I genitori, per garantirgli una via alternativa al calcio, avevano intenzione di mandarlo a studiare nei college americani, dove avrebbe potuto continuare a praticare sport e magari giocare nella MLS. Ma la chiamata del Milan è un'occasione forse irripetibile per un talento che sembra pronto a sbocciare.

Nome: Nikolaos Michelis

Data di nascita: 23 marzo 2001

Nazionalità: greca

Ruolo: centrocampista centrale

Squadra: Asteras Tripolis

Assomiglia a: Sergej Milinkovic-Savic