Un talento al giorno, Moussa Diaby: la scommessa di Vrenna

Chissà se Moussa Diaby ha avuto modo di vedere qualche dvd di Stephane Sessegnon, 77 presenze e 8 gol con il PSG nella sua carriera. Perché vedendolo giocatore sembra davvero di ammirare l'ex attaccante dei capitolini, simile per tanti versi al nuovo acquisto del Crotone, che proprio dai parigini ha tesserato fantasista classe 1999, già nazionale francese Under 19 e riconosciuto in patria come un talento di indubbia prospettiva. Toccherà a Zenga e al suo staff ora limarne le asperità e trasformarlo in un giocatore completo e utile alla causa.

Nome: Moussa Diaby

Data di nascita: 7 luglio 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Crotone

Assomiglia a: Stephane Sessegnon