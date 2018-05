Un talento al giorno, Moussa Sylla: star all'esordio in Ligue 1

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno dei grandi protagonisti del weekend internazionale è senza dubbio il 18enne Moussa Sylla, attaccante di belle speranze che il Monaco ha schierato titolare a causa dei tantissimi infortuni che hanno colpito la rosa. Seconda punta di movimento e grande velocità, il classe 1999 ha realizzato primo e secondo gol della sua carriera professionistica contro il Caen, facendo dimenticare per un secondo i capricci del centravanti titolare Falcao, più interessato a preservarsi per il Mondiale che a concludere degnamente la stagione col suo Monaco. L'occasione propizia per Sylla, voglioso di mettersi in mostra e pienamente riuscito nel suo intendo grazie a due reti di rapina.

Nome: Moussa Sylla

Data di nascita: 25 novembre 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Anthony Martial