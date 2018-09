Un talento al giorno, Myziane Maolida: la romantica punta del Nizza

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Benzema, Lacazette, Ben Arfa. Poi Umtiti e Gonalons. Questo sono soltanto alcuni nomi dei tanti talenti lanciati nel calcio che conta dal Lione. L'ultimo gioiello prodotto dal florido settore giovanile del Lione si chiama Myziane Maolida, attaccante classe '99 accostato in patria a Martial. Il Lione, tuttavia, non potrà godersi il gioiellino nato per San Valentino, visto che è stato ceduto al Nizza per ben 10 milioni di euro. Attaccante veloce e tecnico, che a soli 19 anni vanta già una rete in Ligue 1 ed una in Europa League.

Nome: Myziane Maolida

Data di nascita: 14 febbraio 1999

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Nizza

Assomiglia a: Anthony Martial