Un talento al giorno, Olimpiu Morutan: classe cristallina da Napoca

Piede educatissimo e visione di gioco da trequartista consumato: il classe 1999 del Botosani Olimpiu Morutan conta già diverse decine di gettoni in prima divisione rumena ma lascia intendere che il futuro possa essere ancor più roseo. Tocca la palla in modo sublime, vede traiettorie di passaggio mai banali e lo Steaua Bucarest lo ha già "prenotato" per il 2018, bloccandolo con un anno di anticipo per dargli modo di esprimere tutte le proprie qualità in un club minore. Dall'anno prossimo anche l'Europa sarà il suo palcoscenico e c'è da scommettere che più di qualcuno noterà le sue qualità.

Nome: Olimpiu Morutan

Data di nascita: 25 aprile 1999

Nazionalità: rumena

Ruolo: fantasista

Squadra: Botosani

Assomiglia a: Zinedine Zidane