Un talento al giorno, Oztunali: un jolly offensivo per la Germania che verrà

Nel cuore dei tifosi del Mainz deve sostituire Yunus Malli, il talentuoso trequartista passato al Wolfsburg nella finestra di mercato di gennaio. Per Levin Öztunali l'impresa non è facile, ma negli ultimi mesi è migliorato tanto, fino a diventare un punto fermo nel 4-2-3-1 di Sandro Schwarz. A 21 anni, il ragazzo cresciuto nell'Amburgo e scartato dal Bayer Leverkusen punta ad effettuare il definitivo salto di qualità e ad imporsi con la Nazionale Under-21 tedesca, con cui ha segnato due reti in sette presenze fino ad oggi, facendo parte della trionfale spedizione polacca. Nasce come ala, ma può ricoprire benissimo il ruolo di interno di centrocampo: la progressione è il suo punto di forza, salta spesso l'uomo ed è abile negli inserimenti senza palla. Dotato di un gran tiro e un'ottima visione di gioco, può giocare anche da terzino o da mediano, grazie a un fisico possente. In fase difensiva si fa valere, mostrando una buona propensione al sacrificio.

Nome: Levin Mete Öztunal

Data di nascita: 15/03/1996

Nazionalità: tedesca

Ruolo: trequartista

Squadra: Mainz

Assomiglia a: Arturo Vidal