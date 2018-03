Un talento al giorno, Pavle Vagic: il classe 2000 che ha stregato Mourinho

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se in Italia si parla tantissimo del giovane Kean, primo classe 2000 a debuttare in serie A, in Inghilterra i quotidiani sportivi hanno i riflettori puntati sul giovane talento svedese Pavle Vagic. Ma come mai i colleghi britannici si sono interessati ad un ragazzino del 2000 che gioca nel Malmö? Il motivo è semplice, il ragazzino svedese è finito al centro di un derby di mercato che vede protagonisti i due club di Manchester. In particolar modo Mourinho è stregato da questo giovane talento, astro nascente del calcio svedese cresciuto nello stesso vivaio di un certo Zlatan Ibrahimovic.

Nome: Pavle Vagic

Data di nascita: 24 gennaio 2000

Nazionalità: svedese

Ruolo: centrocampista offensivo

Squadra: Malmö (Allsvenskan)

Assomiglia a: Fredrik Ljungberg