Un talento al giorno, Provoste: il piccolo mago che ricorda Mati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cile, mancata la qualificazione al Mondiale 2018, si prepara a salutare la generazione d'oro che ha contribuito ai tanti successi degli ultimi anni. Il ricambio generazionale porterà presumibilmente molti giovani alla ribalta; tra questi, non nell'immediato, potrebbe esserci anche il piccolo mago Branco Provoste, da molti paragonato all'ex viola Mati Fernandez.

Centrocampista non ancora 18enne con grandi qualità offensive, ha disputato con La Roja l'ultimo Campionato del Mondo Under-17, quello dello scorso anno. Classe cristallina e grande uomo-assist, è già stato in odore d'Europa nel 2015, quando sostenne un provino di 10 giorni con l'Academy del Manchester City. I tempi sembrano ormai maturi per spiccare il grande salto.

Nome: Branco Provoste

Data di nascita: 14 aprile 2000

Nazionalità: cilena

Ruolo: trequartista

Squadra: Colo Colo

Assomiglia a: Mati Fernandez