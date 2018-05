Un talento al giorno, Ramselaar: sulle orme di Dries Mertens

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come l'Italia, anche l'Olanda ha mancato la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e sta vivendo un momento storico piuttosto difficile. Il terzo posto conquistato in Brasile 4 anni fa aveva creato false speranze intorno a un movimento che, in quanto a talento, sembra essere ai minimi storici dopo i fasti del passato. Toccherà alle nuove leve cercare di cambiare rotta e riportare gli Orange nell'Olimpo del calcio internazionale. Salutata la generazione di Robben, Sneijder e Van Persie, toccherà ai vari Strootman, De Vrij, Van Dijk e Wijnaldum fare da chioccia ai talenti che verranno. E di materiale su cui lavorare ce n'è in abbondanza: De Ligt, Van der Beek, Til, Kluivert jr., ter Avest, Ramselaar sono solo i nomi più conosciuti e in rampa di lancio già per il presente.

Proprio quest'ultimo, trequartista del PSV Eindhoven, sembra pronto per raccogliere l'eredità dell'ex numero 10 dell'Inter. Bart Ramselaar ha 21 anni ma è già alla quarta stagione da titolare in Eredivisie: all'Utrecht è sbocciato nel 2015, con il PSV si è affermato e ha conquistato anche la maglia della Nazionale maggiore. La postura e i movimenti ricordano un certo Dries Mertens (e anche la storia calcistica), anche se fisicamente sono molto diversi. Ramselaar è un trequartista che ama svariare lungo tutto il fronte offensivo per non dare riferimenti agli avversari. Piede (destro) sensibile ed educato, con cui offre assist invitanti e trova spesso la porta, bravo negli inserimenti senza palla e sempre pericoloso nell'uno contro uno. Su di lui, la scorsa estate, aveva messo gli occhi la Lazio: chissà se, dopo la partenza ormai certa di De Vrij, un altro olandese possa colmare il vuoto nel cuore dei tifosi biancocelesti.

Nome: Bart Ramselaar

Data di nascita: 29 giugno 1996

Nazionalità: olandese

Ruolo: trequartista

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Dries Mertens