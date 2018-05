Un talento al giorno, Robert Navarro: l'Arsenal medita vendetta

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dopo il "caso" McGuane, l'Arsenal medita vendetta e lo fa studiando Robert Navarro, sedicenne trequartista che arriva dalla Masia blaugrana e che potrebbe decidere di lasciarla per ascoltare le sirene provenienti dall'Inghilterra. Dopo aver stupito e conquistato l'apprezzamento di una moltitudine di scout, sarebbero proprio i Gunners i più vicini ad assicurarsene le prestazioni. Trattasi di un giocatore abilissimo tecnicamente che nelle giovanili blaugrana è stato schierato anche come punta centrale (ovviamente sull'esempio di quanto fa Messi in Prima Squadra). Ruleta, doppio passo, tunnel: tutte giocate all'ordine del giorno per il biondo gioiellino canterano, che presto potrebbe mettere a disposizione del pubblico inglese il proprio talento.

Nome: Robert Navarro

Data di nascita: 12 aprile 2002

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: trequartista

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Mesut Ozil