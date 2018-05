Un talento al giorno, Robert Skov: a destra con velocità e classe

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Se cerchi assist e velocità e sei in Danimarca, non puoi evitare di pensare a Robert Skov: ala destra del Silkeborg IF, il gioiellino danese ha dimostrato grandi doti in tutte le categorie giovanili danesi fino ad esordire anche con l'Under 21, nettamente sottoetà. Nel club ha esordito addirittura cinque anni fa, diventando l'anno scorso uno dei migliori giocatori della Superligaen, grazie a venti presenze corredate da sei gol e svariati assist. Ala destra purissima, ricorda un po' nel modo di giocare Dennis Rommedahl, calciatore danese che fece le fortune dell'Ajax.

Nome:Robert Skov

Data di nascita: 20 maggio 1996

Nazionalità: danese

Ruolo: centrocampista destro

Squadra: Silkeborg IF

Assomiglia a: Dennis Rommedahl