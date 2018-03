Un talento al giorno, Roger Guedes: estro sicuro, ma a piccole dosi

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tanti assist ma anche discontinuità: Roger Guedes a 21 anni gioca "ancora" in patria per ragioni ben precise, che risiedono in particolare in un rendimento troppo alterno e che non gli ha mai permesso in salto di qualità in termini di prestazioni durante il corso di una stagione. Un talento dalle qualità indiscusse, esterno di velocità e tecnica, in grado di mettere la propria squadra in condizione di superiorità numerica spesso, ma anche di "dimenticarsi" di tornare per coprire sul terzino avversario.

Nome: Roger Guedes

Data di nascita: 2 ottobre 1996

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: ala destra

Squadra: Club Atletico Mineiro

Assomiglia a: Luis Nani