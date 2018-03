Un talento al giorno, Rony Lopes: piedi buoni per i lusitani

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In cerca di ruolo ma non solo: Rony Lopes è un talento cristallino del movimento portoghese, tanto da convincere il Lille a portarlo in tenerissima età in Francia per metterlo a disposizione del tecnico Patrick Collot. Fantasista ma anche regista di centrocampo, stupisce per la pulizia di calcio e la visione di gioco, in grado di fare la differenza anche in un calcio tecnico come quello francese. Punto di forza dell'Under 21 portoghese, avendo la doppia nazionalità (è di origine brasiliana), potrebbe essere convocato anche dai carioca prima dell'eventuale esordio con la selezione maggiore lusitana.

Nome: Rony Lopes

Data di nascita: 28 dicembre 1995

Nazionalità: portoghese

Ruolo: centrocampista o trequartista

Squadra: Lille (Ligue 1)

Assomiglia a: Joao Moutinho