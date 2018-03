Un talento al giorno, Rui Pires: il capitano dell'Under 20 portoghese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fascia da capitano della Nazionale Under 20, abilità nelle due fasi e un cognome da predestinato. Rui Pires, talento classe 1998 del Porto B, è un giocatore che farà presto parlare di sé. Mediano ordinato e di grande personalità, il giocatore della seconda squadra dei Dragoes è d'altronde uno dei prospetti più interessanti del calcio lusitano. Ottimo nell'interdizione, Pires è anche il primo a impostare la manovra grazie a dei piedi niente male. Un motorino instancabile dalle lunghe leve che in questa stagione si è messo in mostra pure in UEFA Youth League con quattro presenze, un gol e un assist. Il Porto intende tenerselo stretto, forte di un contratto in scadenza nel 2021, ma le pretendenti non mancano di certo. E la valutazione di mercato aumenta ogni giorno.

Nome: Rui Pires

Data di nascita: 22 marzo 1998

Nazionalità: portoghese

Ruolo: mediano

Squadra: Porto B

Assomiglia a: Maniche