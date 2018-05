Un talento al giorno, Ryan Gauld: il mini-Messi from Scotland

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Fare la differenza nell'asciutto calcio scozzese o nel più tecnico mondo portoghese sono cose diverse, molto diverse. Ma se hai il pallone attaccato al piede in ogni circostanza e hai una visione di gioco fuori dal normale, anche in Liga Sagres puoi dire la tua. L'adattamento di Ryan Gauld procede bene, anzi il Portogallo può aiutare ulteriormente il giocatore a crescere individualmente, nelle caratteristiche in cui può e deve ancora progredire rispetto ai tempi del Dundee United. In patria lo hanno spesso avvicinato a Messi, forse anche per il taglio di capelli e il baricentro basso, ma la cattiveria sotto porta non è quella della Pulce, non ancora. Visione di gioco, tocco di palla e altruismo non sono in discussione, ma le possibilità di crescere sono ancora altissime. Le stesse che il ds della Roma Sabatini aveva intravisto in lui, salvo poi essere bruciato dai Leoni lusitani, altro club che sui giovani difficilmente sbaglia.

Nome: Ryan Gauld

Data di nascita: 16 dicembre 1995

Nazionalità: scozzese

Ruolo: trequartista o mezzapunta

Squadra: Sporting Lisbona (Liga Sagres)

Assomiglia a: Lionel Messi