Un talento al giorno, Scott McTominay: già pupillo per Mou

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

"Ha giocato novanta minuti in tre posizioni diverse. Perchè? Perché per me è un adulto". Con queste parole, Josè Mourinho ha elogiato Scott McTominay, una delle più sorprese dell'ultimo turno di Premier League. Sempre parco di complimenti, il portoghese ha voluto sottolineare come il giovane centrocampista inglese abbia fatto ormai il salto di qualità dal punto di vista della personalità e di considerarlo alla pari dei vari Herrera, Carrick, Flamini, Pogba etc. Tatticamente si tratta di un calciatore bravissimo nel posizionamento e nel recupero palla, fisicamente ben dotato e capace di proporsi come mediano di centrocampo pur non disdegnando le verticalizzazioni.

Nome: Scott McTominay

Data di nascita: 8 dicembre 1996

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Manchester United (Premier League)

Assomiglia a: Michael Carrick