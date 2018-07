Un talento al giorno, Sebastian Cocimano: opportunità scaligera

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di Sebastian Cocimano, classe 2000 del Gimnasia La Plata, attaccante argentino dalle buone qualità a cui l'Hellas Verona sembra avere tutte le intenzioni di concedere la prima possibilità in Europa. Dopo un buon percorso giovanile in Argentina infatti il 18enne attaccante centrale, dotato di buoni movimenti e fiuto del gol, sembra infatti ad un passo dal disputare un periodo di prova con gli scaligeri, un periodo in cui potrà convincere la nuova dirigenza e il nuovo tecnico della bontà di un eventuale investimento su di lui.

Nome: Sebastian Cocimano

Data di nascita: 4 gennaio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: centravanti

Squadra: Gimnasia La Plata

Assomiglia a: Abel Balbo