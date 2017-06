Un talento al giorno, Simon Tibbling: il senatore della Svezia Under 21

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Capace di giocare sia come ala che come centrocampista, davanti alla difesa o alle spalle degli attaccanti, Simon Tibbling è una delle colonne portati della Svezia Under 21, con cui ha vinto due anni fa l'Europeo in Repubblica Ceca. Proprio per la sua prova super alla scorsa rassegna continentale, ci si aspettavano grandissime cose da lui anche in questa edizione del torneo dedicato ai giocatori nati prima del dopo il 1994: conferme che per il momento non sono arrivate, anche se il talento del giocatore rimane. Già 30 le sue presenze con la selezione Under 21 gialloazzurra, ampiamente giustificate dalla dote di classe e capacità offensiva che porta alla squadra ogni volta che gioca.

Nome: Simon Tibbling

Data di nascita: 7 settembre 1994

Nazionalità: svedese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Groningen

Assomiglia a: Andres Iniesta