Un talento al giorno, Spinelli: l'influencer sosia di Caniggia

Per un calciatore, giovane o anziano che sia, è complicato gestire la propria vita social. Poi c'è chi, come Claudio Paul Spinelli, riesce a conciliare al meglio le due sfere. Modello, influencer e goleador: a 21 anni non ancora compiuti, il centravanti del San Martin ha dimostrato di essere un attaccante di grande prospettiva e allo stesso tempo un uomo immagine importante per i club in cui ha giocato. Prelevato nella scorsa estate dal settore giovanile del Tigre, società che ne detiene ancora il cartellino e dove aveva battuto diversi record, Spinelli ha impiegato un po' di tempo a farsi strada anche a causa di un infortunio.

Attaccante di movimento, agile e veloce, grande personalità e doti atletiche ma tecnicamente non eccelso, ricorda nelle movenze il bolognese Rodrigo Palacio. Ha firmato la sua prima rete in Primera Division lo scorso 12 febbraio contro l'Atletico Tucuman; da allora, il ragazzo di Buenos Aires non si è più fermato ed è andato a segno anche nelle due partite successive, contro Talleres e Boca Juniors. Alla fine della stagione ha realizzato sei gol totali, meritandosi le attenzioni degli scout europei: il sosia e omonimo di Caniggia è pronto per un'avventura più stimolante.

Nome: Claudio Paul Spinelli

Data di nascita: 21 giugno 1997

Nazionalità: argentina

Ruolo: attaccante

Squadra: San Martin

Assomiglia a: Rodrigo Palacio