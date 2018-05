Un talento al giorno, Strahinja Tanasijevic: il Rugani di Serbia

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il Chievo ha puntato su di lui già in inverno, anticipando una concorrenza che in lui aveva visto un centrale di sicura affidabilità e dal fisico già ben sviluppato. Strahinja Tanasijevic è diventato subito un giocatore importante per la Primavera gialloblù, con prospettive di esordio in Prima Squadra decisamente alte, vista anche l'età media di un reparto fondato molto sull'esperienza e poco sulla prospettiva, fatta eccezione per l'emergente Bani. Fisicamente e stilisticamente ricorda lo juventino Rugani, anche per il taglio sbarazzino biondo che lo contraddistingue: un centrale da sviluppare dal punto di vista muscolare ma che tatticamente si è già dimostrato pronto per un calcio difficile come quello italiano.

Nome: Strahinja Tanasijevic

Data di nascita: 12 giugno 1997

Nazionalità: serbo

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Chievo Verona

Assomiglia a: Daniele Rugani