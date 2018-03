Un talento al giorno, Toni Martinez: l'Erasmus del gol

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il calcio inglese torna a pescare nelle giovanili spagnole, stavolta attirando un talento non in una big come Arsenal, Liverpool o Manchester United, ma nella piccola Oxford, città nota più per l'istruzione che per la passione per la palla a pentagoni (ma che ha addirittura due squadre di football, una in League One e l'altra in National League). E' la curiosa storia di Toni Martinez, gioiello del Valencia Mestalla trasferitosi nel 2016 dapprima nel West Ham e poi nella città universitaria per eccellenza. Centravanti di grande fisico e dal tiro potente, si è fatto notare per la sua grande voglia di gol e per alcune reti dalla media distanza poco tipici per un centravanti con le sue caratteristiche.

Nome: Toni Martinez

Data di nascita: 9 gennaio 1997

Nazionalità: spagnola

Ruolo: attaccante

Squadra: Oxford United (League One)

Assomiglia a: Fernando Torres