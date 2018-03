Un talento al giorno, Trent Alexander-Arnold: scheggia sulla destra

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Tremendamente veloce, altrettanto efficace: il Liverpool smette di sfornare atleti eccezionali,

ancor prima che calciatori. E' il caso di Trent Alexander-Arnold, terzino destro che Klopp ha lanciato in questa stagione senza nessuna remora. Amante del tackle, ma senza abusarne, stupisce per l'accelerazione che mette in mostra in ogni azione difensiva. Già quattro presenze in Champions League per il terzino inglese, che ha dimostrato di avere sangue freddo e personalità da vendere: contro il Maribor è arrivato anche il suo primo gol con la maglia del Liverpool e in generale tra i professionisti, una grande soddisfazione ad appena 18 anni.

Nome: Trent Alexander-Arnold

Data di nascita: 7 ottobre 1998

Nazionalità: inglese

Ruolo: terzino destro

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Ashley Cole