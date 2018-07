Un talento al giorno, Trey Vimalin: flipper nero tra i pali

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Parliamo oggi di uno dei tanti gioielli della cantera del PSG, il portiere classe 2001 Trey Vimalin, francese ma di evidentissima origine africana. Come buona parte dei giocatori di colore, si fa notare soprattutto per la grande capacità atletica e dei riflessi felini, messi in mostra in gran parte delle gare con l'Under 19 parigina. Dotato anche di ottima personalità, non si fa pregare neanche quando la situazione lo chiama all'uscita, sia bassa che alta, dimostrando anche coraggio.

Nome: Trey Vimalin

Data di nascita: 21 ottobre 2001

Nazionalità: francese

Ruolo: portiere

Squadra: PSG

Assomiglia a: Steve Mandanda