Un talento al giorno, Víctor Mollejo: attaccante senza un capello

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

In Spagna parlano di lui non solo per il curioso aspetto fisico (è pelato e senza sopracciglia a 17 anni) ma anche perché, pur essendo nato nel 2001, ha realizzato quattro giorni il primo gol di un giocatore nato nel ventesimo secolo con la maglia dell'Atletico Madrid. Víctor Mollejo lo ha fatto nell'International Champions Cup ma sono in molti quelli pronti a scommettere sul suo talento e su una crescita esponenziale. Ala destra dal cross facile, fa della rapidità e della resistenza le sue qualità migliori: l'aspetto curioso ne ha accentuato la personalità, rendendolo già pronto per una squadra tutto cuore come l'Atletico di Simeone.

Nome: Víctor Mollejo

Data di nascita: 21 gennaio 2001

Nazionalità: spagnolo

Squadra: Atletico Madrid

Ruolo: ala destra

Assomiglia a: Jonathan Biabiany