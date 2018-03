Un talento al giorno, Veríssimo: bravissimo e maturato

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il nuovo Castan gioca con la maglia del Santos e si chiama Lucas Veríssimo da Silva, ha 22 anni e forse è leggermente "esperto" per far parte della nostra rubrica. Abbiamo tuttavia deciso di includere il centrale carioca per le caratteristiche da calciatore emergente e per la grande maturità che ha dimostrato negli ultimi mesi, salendo alla ribalta come uno dei giovani centrali più interessanti del panorama brasiliano. Un ragazzone di quasi un metro e novanta, abile nelle uscite palla al piede e nell'impostazione: forse più che Castan... Lucio.

Nome: Lucas Veríssimo da Silva

Data di nascita: 2 luglio 1995

Nazionalità: brasiliano

Ruolo: centrale difensivo

Squadra: Santos

Assomiglia a: Lucio