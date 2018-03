Un talento al giorno, Viktor Tsygankov: il Suso nato a Nassirya

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dalla Youth League al calcio dei grandi: la Dinamo Kiev si è affidata con piacere a Viktor Tsygankov, asso mancino della formazione che stasera affronterà la Lazio. Come tipologia di giocatore ricorda Suso, un centrocampista offensivo tutto mancino in grado di fare male col tiro da fuori ma anche col cross al centro, tagliato e insidioso come una lama. Rispetto all'iberico però Tsygankov ama giocare sulla corsia opposta, quella di sinistra, ma non fa certo mancare il suo apporto in zona gol. Sono dieci in venti partite da quando Aljaksandr Chackevič lo ha promosso in Prima Squadra.

Nome: Viktor Tsygankov

Data di nascita: 15 novembre 1997

Nazionalità: ucraino

Ruolo: seconda punta/trequartista

Squadra: Dinamo Kiev

Assomiglia a: Suso