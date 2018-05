Un talento al giorno, William Bianda: la gemma del Lens

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Centrale di difesa francese di grande fisicità e prospettiva, tanto da attirare le attenzioni di Monchi e della Roma, William Bianda si è imposto al Lens come uno dei giovani più promettenti della seconda divisione francese. Il transalpino, nelle idee della formazione giallorossa, sarebbe inizialmente inserito nella formazione Primavera per abituarsi gradualmente alla competizione in Italia. Un metro e ottantancique di muscoli che ricorda l'altro enfant prodige francese Kurt Happy Zouma, ora in prestito allo Stoke City, ma da anni di proprietà del Chelsea.

Nome: William Bianda

Data di nascita: 30 aprile 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: difensore

Squadra: Lens

Assomiglia a: Kurt Happy Zouma