Un talento al giorno, Xadas: dai desideri laziali alla realtà Braga

Stella indiscussa del settore giovanile dello Sporting Braga, la talentuosa ala destra o fantasista Bruno Xadas ha tutte le possibilità di diventare il Rui Costa della prossima generazione. Tecnicamente sublime, l'essere cresciuto nel Braga gli ha dato la possibilità di essere sempre il giocatore più talentuoso della cantera, fino all'arrivo in Prima Squadra di quest'anno. La Lazio aveva provato a bruciare tutte le big l'anno scorso, con un'offerta importante originata dal ricavato per la cessione di Keita. Niente da fare, il Braga è consapevole di avere un campioncino in casa e non lo cederà facilmente.

Nome: Bruno Xadas

Data di nascita: 2 dicembre 1997

Nazionalità: portoghese

Ruolo: ala destra

Squadra: Sporting Braga

Assomiglia a: Rui Costa