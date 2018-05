Un talento al giorno, Yusuf Yazici: l'Under del presente

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

City, Liverpool e Arsenal sono già su di lui: merito di scout preparati e onnipresenti, ma anche di un talento cristallino che emerge in ogni partita della massima divisione turca. Yusuf Yazici è il nuovo asso emergente del calcio turco, ansioso di abbracciare nuovi campioni in erba dopo le ottime risposte ottenute da Cengiz Under. Fisicamente, non solo per l'immancabile coda di cavallo, ricorda l'austriaco Marko Arnautović: capace di essere decisivo nel bene e nel male, perché quando hai un giocatore di tale talento, è anche normale affidarcisi spesso e volentieri.

Nome: Yusuf Yazici

Data di nascita: 29 gennaio 1997

Nazionalità: turco

Ruolo: trequartista

Squadra: Trabzonspor

Assomiglia a: Marko Arnautović