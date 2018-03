Un talento al giorno, Zé Gomes: il Welbeck portoghese

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Da sempre nel mirino della critica, il ruolo di attaccante centrale in Portogallo è particolarmente delicato, ma per Zé Gomes parlano i numeri e le prestazioni con il Benfica B: trattasi di un attaccante particolarmente eclettico, in grado di giocare sia come riferimento centrale che come seconda punta in appoggio al centravanti. Fisicamente molto dotato, deve sicuramente migliorare il proprio rapporto con il gol, ma a soli 19 anni ha sicuramente diversi mesi davanti per crescere nelle caratteristiche in cui non eccelle ancora.

Nome: Zé Gomes

Data di nascita: 8 aprile 1999

Nazionalità: portoghese

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: Benfica

Assomiglia a: Danny Welbeck