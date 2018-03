L'attaccante del Torino Andrea Belotti e la sua bellissima compagna Giorgia si sono conosciuti a Palermo, tramite degli amici in comune. Per loro non è stato un vero e proprio colpo di fulmine, proprio come ci racconta Lady Belotti, in esclusiva per la nostra rubrica: "Uscivamo spesso insieme in compagnia di amici ma nessuno dei due aveva interesse per l'altro".

Giorgia, allora come ti ha conquistato?

"Si è impegnato veramente tanto per cercare di conquistarmi. Io, in realtà, avevo proprio messo un muro tra me e lui. Ma lui è riuscito a buttarlo giù, dimostrandomi il suo interesse nella maniera più semplice e spontanea del mondo, insomma la migliore".



Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

"La sua semplicità. Il suo essere diverso dal resto delle persone che conoscevo. Il suo essere limpido, trasparente. È la persona più sincera che io abbia mai conosciuto".

C'è un suo difetto che non sopporti?

"Barbara, a dirti il vero non c'è un difetto che non sopporto di lui, perché lo amo e amo anche quelli. Se proprio ne dovessi decidere uno, ti dico che in casa con me alle volte è un po' permaloso(ride,ndr)".



Com'è nella vita privata Andrea Belotti?

"Nella vita privata Andrea è un ragazzo di 22 anni, estremamente educato e rispettoso, con tantissimi valori, in primis quello della famiglia. Per me è il compagno perfetto, il mio migliore amico, il mio compagno di giochi, il mio uomo. Magari posso risultare un po melensa, ma ho descritto soltanto com'è lui nella realtà".

Possiede dei tatuaggi?

"Si, ne ha 12 e la maggior parte li abbiamo fatti insieme. Anch'io ho parecchi tatuaggi, ben 15, tutta roba abbastanza piccola, molte scritte e date, un po come Andrea. Penso che fra tutti i più folli che abbiamo fatto entrambi sono la firma l'uno dell'altra, scritta a mano proprio da noi e poi tatuata e la promessa di matrimonio che ci siamo fatti a vicenda".

Pensate mai al matrimonio?

"Certo, lo saremo a breve..".



Giorgia, chi cucina in casa Belotti?

"In casa cucino io, ma ultimamente Andrea si sta appassionando ad alcuni programmi e libri di cucina e sta iniziando a cucinare qualcosina anche lui, e non per niente male a cucinare".

Qual è il suo piatto preferito?

"Il suo piatto preferito sono i casoncelli alla bergamasca, ovviamente".

Cosa gli prepari quando vuoi prenderlo per la gola?

"Gli preparo il suo amatissimo tiramisù".



Come trascorrete il tempo libero?

"Nel tempo libero ci piace viaggiare, prendere la macchina e andare in giro a vedere sempre posti nuovi. Quando abbiamo anche un giorno libero prendiamo la macchina e via".

Qual è la sua dimostrazione d'amore quotidiano?

"Tutti i giorni Andrea non mi fa veramente mancare nulla, nonostante, il suo lavoro, riesce ad essere sempre presente, anche con un messaggio o una telefonata. Mi sta sempre vicino, siamo veramente inseparabili. Basta vederci per capirlo".

Giorgia la fede occupa un posto importante nella vostra vita?

"Si, siamo tanto credenti. Entrambi cristiani praticanti. Siamo cresciuti entrambi in due famiglie che si affidano molto in Dio e vogliamo che anche la nostra famiglia si formi nello stesso modo".

Cosa gli auguri per la sua carriera?

"Gli auguro ovviamente di realizzare i suoi sogni, raggiungere i suoi obbiettivi e conquistare risultati sempre più grandi. In ogni caso io sarò sempre al suo fianco, per aiutarlo e sostenerlo".

Nel privato usate chiamarvi con dei nomignoli ?

"Barbara a dirti il vero sono veramente tantissimi ci vorrebbe un'altra intervista per scriverli tutti (ride,ndr) non ci chiamiamo mai per nome".

Per concludere, Giorgia c'è qualcosa che vorresti dirgli attraverso questa intervista?

"In realtà, lui sa già tutto, però voglio ripetergli che non smetterò mai di ringraziarlo per tutto l'amore che ogni giorno mi dona, e voglio dirgli che anch'io farò lo stesso per tutti i giorni della nostra vita".

Giorgia grazie per questa simpatica chiacchierata e prima di lasciarci il tuo saluto ai nostri lettori di TMW.

"Grazie a te Barbara è una saluto da parte nostra a tutti i vostri lettori con simpatia".