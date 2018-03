...Blerim Dzemaili

Intervista di Barbara Carere per TMWRadio

Lady Dzemaili, Erjona Sulejmani, eletta da GQ Italia quale Wag più attraente d'Europa, è intervenuta ai microfoni di TMW Radio nello spazio l'altra metà di curata da Barbara Carere.

Questo titolo ti ha fatto piacere? Lui si è ingelosito?

“Ringrazio tutti quanti, non mi sono mai considerata così bella, mi sono sempre vista normale e semplice. Da una parte mi ha fatto piacere, dall'altra parte diciamo che mi ha cambiato la vita, ma sono sempre io”.



Lavorativamente sei impegnata...

“Il mio lavoro più grande è quello di mamma, è quello che da le soddisfazioni più grandi che possano esistere. Poi ora ho lanciato una mia linea di costumi “Juice” e speriamo di raccogliere i frutti. I costumi saranno disponibili da metà marzo online”.



Come vi siete conosciuti?

“Mio marito aveva visto le mie foto sui social, poi io avevo appena finito un concorso che era miss Albania in quel periodo e lui ha approfittato al volo fingendosi giornalista di volermi intervistare. Io ci sono cascata perché non è che me ne intendevo di calcio. Lui ha organizzato un incontro a Milano che doveva fare questa intervista con me e io mi sono presentata. Io non ho capito subito, ci siamo messi a parlare e lui mi ha poi detto subito che non era un giornalista, ma un calciatore che giocava nel Napoli, e che lo aveva fatto per conoscermi. Mi ha mandato poi un messaggio dicendomi io a te ti sposerò, perché sei la donna della mia vita e poi insomma è andata”.

Cosa hai fatto quando ti ha detto che era un calciatore?

“Sono rimasta un po' così, non avevo una buona opinione sulla categoria, tutti un po' farfalloni e allora non ero proprio contenta”.



Come ti ha conquistato?

“Fin dal primo incontro ho realizzato che era una persona posata, semplice e poi l'ho visto molto determinato e gli ho dato modo di conoscerci e poi abbiamo capito che eravamo fatti l'uno per l'altra. Cosa mi ha fatto innamorare di lui? Il fatto che ci siamo trovati nel momento della vita giusta, all'età giusta per poter costruire qualcosa di importante, come una famiglia. Io volevo un uomo che mi stesse accanto per la vita, e lui la pensava allo stesso modo. Il primo giorno infatti gli ho detto che avevo fatto tutte le mie cavolate, le mie esperienze e ora volevo una famiglia e una persona seria, e costruire quello che ogni essere umano sogna nella vita”.



Ti ricordi la proposta di matrimonio?

“E' stato divertentissimo perché ne ha provate di tutte per stupirmi e gli è andato tutto male, dal mettere l'anello nel cioccolatino che si è spiaccicato perché gli è caduto. Alla fine quel giorno mi ha portato a Parigi agli Champs-Élysées era la sera di capodanno e abbiamo preso un carro con i cavalli, e non capivo perché insistesse tanto, e alla fine dopo pochi metri lo vedo che si mette in ginocchio ero emozionato e mi ha chiesto di sposarlo. Ovviamente io gli ho risposto si. E' stato tutto bello ed emozionante".

"Come papà è fantastico, io quando lascio mio figlio con lui non ho bisogno di chiamare perchè so che riesce a fare tutto, a dargli da mangiare, a cambiarlo, lavarlo. In casa? Mi aiuta in tutto, perché io ho fatto la scelta di non voler nessun aiuto esterno, ho voluto crescere mio figlio da sola, senza tate o simili. Ho la possibilità di stare con mio figlio e cerco di godermelo il più possibile".

"Se cucina? E' bravo a fare la pasta in tutti i modi, sai lui a 17 anni è andato fuori da casa per giocare e per cui è autonomo in tutto. Piatto preferito? Pasta o pizza, la mangerebbe tutti i giorni. Per prenderlo per la gola gli preparo il piatto di pesce, è l'unica cosa che non sa preparare e quindi io riesco a cucinarlo bene e gli preparo pesce al cartoccio con le verdure. Sui dolci andiamo per la crostata".

La sua dimostrazione di amore quotidiano?

"E' molto romantico lui la mattina mi da il bacio del buongiorno, prima di andare a lavoro mi bacia per salutarmi, lui è molto attento e attaccato. Forse è fin troppo attaccato (ride ndr)".