Barbara Carere nella rubrica " L'altra meta' di..." di TMWRadio ha intervistato Alessia, compagna del giocatore del Cagliari, Davide Di Gennaro.

Sei in vacanza?

"Adesso sono a Napoli, ma siamo appena tornati, siamo stati a Singapore. Posti fantastici!".



Immagino che tuo marito stia seguendo l'Italia in questo Europeo, tu che ne pensi di questa Italia?

"Io non sto seguendo molto, devo dire la verità, lui sì ovviamente, come tutti con il suo lavoro. Io sono ignorante in materia".

Lui com'è nella vita privata?

"Non guarda molto le partite quando è a casa, capisce che io già devo vederne troppe, però diciamo che non è un gran casalingo ma è bravo, mi aiuta abbastanza".

Un difetto che non sopporti?

"E' un po' un tipo che si innervosisce facilmente, poi nel loro lavoro ci sono momenti in cui accumulano tensione e quando accade a casa diventa un po' intrattabile".



Pregio?

"E' molto romantico, è un ragazzo molto affettuoso, che sta sempre a guardare le piccolezze, mi da attenzioni".

Come vi siete conosciuti tu e Davide?

"Noi ci siamo conosciuti in vacanza in Sardegna, dove eravamo in vacanza con le nostre famiglie, lui era un amico di mio fratello, ed è tramite lui che l'ho conosciuto".

Come ti ha conquistato

"E' partito molto all'attacco, è nata in maniera molto alla lontana, come amici, stando nella stessa compagnia, è partito un po' tutto come un diesel".

Com'è come papà

"E' molto bravo, ci gioca e ora che a 3 anni e vuole più la presenza del papà, perché fanno giochi da maschi. Giocano a calcio ovviamente".

Avete festeggiato la promozione in Serie A con il Cagliari, pensi che tuo marito rimarrà o c'è altro?

"Dovrebbe rimanere, per essere tra i protagonisti in Serie A, speriamo che sia un anno positivo come quello passato. Ha già firmato? Non ha ancora rinnovato, ma ha un contratto ancora per un anno".

Interviene Davide Di Gennaro:

"E' una città che ci ha accolto alla grande, rimanere dopo la promozione era la cosa più giusta. Il momento più bello della stagione? La partita in casa in cui abbiamo festeggiato, sono sceso in campo con mio figlio. I tifosi sardi mi hanno sempre trattato alla grande e sono contento di giocate per questa squadra".