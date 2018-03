Fonte: Intervista di Barbara Carere per TMWRadio

Per la rubrica L'altra metà di... in onda su TMW Radio, Barbara Carere ha intervistato, Dania Gazzani, moglie del centrocampista del Napoli Emanuele Giaccherini.

In Coppa Italia Napoli-Spezia....

“Finalmente ha fatto gol, e che gol, sono stracontenta”.

Che cosa ti ha detto quando ti ha visto ?

“Mi è venuto incontro e sulla faccia aveva il sorriso stampato, e onestamente era tanto che non lo rivedevo più sul suo viso, quindi sinceramente ero tanto contenta. E' un professionista serio, non lo dico perché è mio marito, ma perché ci mette anima e cuore e corpo soprattutto. Farsi trovare pronto è frutto di lavoro ed è lì che si vede la professionalità di un giocatore e quindi sono cotenta e riconfermo la stima in lui”.



“Se abbiamo festeggiato? Siamo andati alla reggia di Caserta. La Campania offre tante cose belle da vedere, non solo a Napoli ma anche nei dintorni, che non avevamo mai avuto occasione di vedere. Lui ci era stato in gita diversi anni fa, e ci è tornato volentieri perché voleva farla vedere a me. E' stata una bella giornata”.

Vi siete ambientati bene a Napoli?

“I tifosi sono pazzeschi ti fanno sentire bene fin dalla prima settimana, sinceramente c'è stata un'accoglienza fantastica. Stiamo cercando quando abbiamo tempo di visitare il posto il più possibile. E' una bellissima città ed è veramente un peccato non approfittarne. Facciamo un po' di vacanze in un certo senso e il clima gioca a favore. Eravamo abituati in città in cui il clima era abbastanza rigido, quest'anno è stata tutta un'altra cosa.”



Le bambine si sono ambientate bene?

“Si, vanno in una scuola fantastica, si trovano bene, con gli amichetti e sono contenta, Poi sono due bambine di mondo si adattano in ogni situazione. Questo è fondamentale per noi e per me come madre serena”.

Come vi siete conosciuti?

“Al mio paese Sant'Angelo, in provincia di Forlì-Cesena, quando lui giocava nel Cesena nella stagione in cui festeggiarono il passaggio dalla Serie B alla A. Era un club dedicato alla squadra e io ero lì casualmente, che avevo un'altra serata di parrocchia, però mancava una ragazza che facesse servizio ai tavoli per accompagnare i giocatori a sedere a questa serata, e questo mio amico proprietario del bar mi chiese di sostituire questa ragazza,e lo feci. Ringrazio Luca il mio amico proprietario del bar! E da lì poi è cominciato il corteggiamento, è stato molto bravo, io sono stata un po' cattivella, non ero rimasta colpita subito, l'ho fatto penare, ma è stato giusto così, è proprio quello che l'ha spinto a rincorrermi. Forse proprio per il fatto che non ero subito disponibile, come magari altre in passato avevano fatto”.



Un difetto?

“Diciamo che lui a casa si sente un po' come in albergo, vorrei che fosse un pochino più partecipe, magari dopo mangiato il suo piatto lo può mettere anche nel lavello (ride ndr)”.

Troviamo un pregio...allora!

“Un pregio è che sicuramente è un papà fantastico ed è una persona buona di cuore”.

Il segreto per andare d'accordo con il proprio marito calciatore che vive sotto i riflettori?

“Bisogna avere una forza d'animo, non è semplice, perché sia io che lui veniamo da due famiglie veramente umili che hanno fatto fatica ad arrivare a fine mese nell'arco degli anni e quindi sinceramente è una cosa a cui sono molto sensibile e quindi credo che il segreto del nostro matrimonio sia che abbiamo cercato, nonostante le possibilità, di mantenere sempre e comunque umiltà e dare il giusto valore ai soldi. La famiglia è il nostro punto fermo”.

Facciamo un augurio a tuo marito che possa segnare ancora tanti gol!

“Io dico sempre in braccio a Gesù che è un augurio che mi ha insegnato un amico carissimo Don Giampiero, è un augurio speciale e forte”.