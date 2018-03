Il calciatore del Cagliari Luca Ceppitelli e la sua bellissima fidanzata Angela si sono conosciuti quattro anni fa, tramite conoscenze in comune, nella città d'origine di lei proprio come ci racconta Lady Ceppitelli in esclusiva per la nostra rubrica.

"Dal primo incontro ci siamo visti e persi per un po' però non abbiamo mai smesso di pensarci per cui credo che sia stato un colpo di fulmine per entrambi".



Cosa ti ha fatto innamorare di lui?

"La sua costanza nel corteggiarmi, non si è mai dato per vinto, un altro al posto suo lo avrebbe fatto e invece lui non ha desistito neanche per un momento".

C'è un suo difetto che non sopporti?

"Non sopporto la sua pochezza in alcune cose".

Com'è nella vita privata Luca Ceppitelli?

"Magnifico, sempre attento ai miei bisogni".



Angela pensate mai al matrimonio?

"Non pensiamo al matrimonio e non credo che presto diventeremo genitori. Ognuno alle proprie priorità e tra le nostre viene prima il lavoro".

Chi cucina in casa Ceppitelli?

"Nessuno dei due(ride,ndr)".

Qual è il suo piatto preferito?

"Pasta alla norcina e panna. Tipico piatto umbro".

Per prenderlo per la gola cosa gli prepari?

"In realtà Barbara evito di preparargli qualcosa perché lo strozzerei non so cucinare".



Come trascorreste il tempo libero?

"Ci piace guardare vagonate di film, modestamente da quando mi ha conosciuta ha affinato un gusto che prima diciamo era discutibile (ride,ndr)".

Il ricordo più bello legato alla sua carriera calcistica?

"Legato alla mia città, la partita che decise il loro ingresso nella parte più calda del campionato, i playoff. Era una città ormai delusa e amareggiata da anni a livello calcistico ma il gruppo di due anni fa ha riportato 63.000 persone allo stadio. Per lui è stato un anno intenso e bellissimo".



Il suo hobby preferito?

"Guerra simulata con gli amici".

Un hobby in comune?

"La passione per i film".

Qual e' la sua dimostrazione d'amore?

"Luca quotidianamente dimostra amore, dal buongiorno alla buonanotte. Tenta di occuparsi di me e del nostro cagnolino ogni momento della giornata".



Angela c'è qualcosa che vorresti dirgli attraverso questa intervista?

"Si che è la mia metà, che mi rende orgogliosa vederlo apprezzare e stimare in ogni città dove gioca. Ho conosciuto dei suoi colleghi che peccano di presunzione, errore facile da commettere nel loro mondo, ma Luca no. È scontato che io lo dica ma davvero, è un ragazzo qualunque che non riserva una parola cattiva per nessuno".

Angela grazie per questa bella chiacchierata prima di lasciarci come di rito il vostro saluto ai nostri lettori di TMW.

"Un saluto a tutti i vostri lettori da me e Luca e Forza Cagliari".