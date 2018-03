Fonte: Intervista di Barbara Carere per TMWRadio

La moglie del difensore del Torino, Luca Rossettini, Valentina è intervenuta ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione l'Altra metà dì a cura di Barbara Carere.

Ti facciamo gli auguri in anticipo perché martedì non è solo la festa degli innamorati ma anche il tuo onomastico. Avete già pensato a come festeggiare?

“No, in realtà non ci ho ancora pensato, devo pensare ancora con i bambini come organizzarmi. Ho un maschietto che ha 5 anni e mezzo che si chiama Davide e Sofia che fa quattro anni tra un po' di giorni”.



Come vi siete conosciti?

“Ci siamo conosciuti per caso, perché avevamo un'amica in comune. Alla festa di compleanno di questa nostra amica non avevo il passaggio in macchina e lui si è offerto di portare me e una mia amica e in quell'occasione ci siamo conosciuti. E' stato un colpo di fulmine, l'ho visto scendere dalla macchina e mi è piaciuto subito”.

La cosa che ti ha fatto innamorare di lui?

“E' stata la sua semplicità, l'ho conosciuto che era un ragazzo umile e lo è tutt'ora e questo mi ha colpito subito. Non mi aspettavo con il lavoro che faceva, lo fosse così tanto”.



Un difetto?

“In realtà non mi viene in mente...(ride ndr). A casa poi mi aiuta tantissimo ed è un padre molto presente, quando non è al campo passa il suo tempo libero con me e con i bambini. Appena può viene a prenderli a scuola e per quello non ho nulla da rimproverargli”.

In casa chi cucina?

“Cucino io in casa, ma lui è bravo a cucinare il pesce e ci sono cose che effettivamente sa fare solo lui...un piatto che sa fare bene? Il salmone o tonno scottato con i semi di sesamo e la salsina. Quando ci si mette le pensa bene le cose...A differenza mia, lui sa improvvisare molto, io invece seguo alla regola le ricette. Il bello suo è che mette insieme cose che poi stanno bene”.



Tu quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli prepari?

“Pasta con il ragù fatto in casa, vari tipi di minestre, vellutate. Quando poi imparo bene la ricetta anche io poi magari faccio delle modifiche. Un piatto che proprio gli piace più di altri non mi viene in mente, diciamo che mi da soddisfazione con tutto. Dolci? Non ne mangia tantissimi. Diciamo che a fine pasto non è uno che chiede il dolce, preferisce la frutta o altre cose”.



Come trascorrete il tempo libero

“Quando i bimbi sono all'asilo andiamo a fare delle passeggiate, a trovare amici e poi ogni tanto lasciamo i figli e ci concediamo qualche serata tra di noi, qualcosa di rilassato. Ritagliarsi quei momenti a due sono importanti. L'anno scorso a Bologna abbiamo fatto fatica perché non riuscivamo a trovare una babysitter. A Torino ho trovato un ambiente veramente bello e giovanile”.

C'è qualcosa che vuoi dire a Luca con questa intervista?

“Di continuare così che gli voglio bene”.