L'attaccante dell'Hallas Verona Luca Siligardi e la sua bellissima compagna Giulia Sentimenti si sono conosciuti nell'estate del 2011 nella loro città d'origine e per loro è stato un vero e proprio amore a prima vista , così come ci racconta Lady Siligardi in esclusiva per la nostra rubrica.

"Quella sera lui si è fatto avanti e ci siamo conosciuti, abbiamo parlato tantissimo e ci siamo piaciuti da subito, diciamo che è stato amore a prima vista".



Come ti ha conquistato Luca?

"Luca mi ha conquistata facendomi ridere e con il suo essere testardo nella nostra prima fase di conoscenza (non è uno che molla l'osso facilmente, ride, ndr)".

C'è un suo difetto che non sopporti?

"A dire il vero Barbata, è un po' permaloso, anche se devo riconoscere che ultimamente è migliorato tanto".

Com'è Luca Siligardi nella vita privata?

"E' un uomo tranquillo, allegro e semplice. Non è un gran romanticone ma non posso lamentarmi perchè mi riempie di attenzioni".



Possiede dei tatuaggi?

"Luca ha tantissimi tatuaggi, anche se in campo molti non si vedono perchè sono sul torace! L'ultimo che ha fatto risale a due anni fa ed è il mio preferito:una scritta in memoria del suo amico ed ex compagno di squadra Piermario Morosini, scomparso nell'aprile 2012, si è tatuato "There is always hope".

Pensate mai al matrimonio?

"Non siamo ancora sposati, ma un mese fa, la sera della vigilia di Natale mi ha chiesto di sposarlo, per me è' stata una serata memorabile. Ci sposeremo nel giugno del 2017, per ora ci gustiamo la nascita del nostro primogenito Eduardo ormai manca poco , siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di vederlo, sono già completamente innamorata di lui ".



Secondo te Luca che papà sarà?

"Senza ombra di dubbio un bravissimo papà, ama i bambini e sperava tantissimo nell'arrivo di un figlio".

Chi cucina in casa?

"In casa cucino io, per la sopravvivenza di entrambi(ride,ndr)".

Qual è il suo piatto preferito?

"Il suo piatto preferito sono i tortellini in brodo, da buon emiliano".

Quando vuoi prenderlo per la gola cosa gli prepari?

"Gli faccio il tiramisù".

Come trascorrete il tempo libero?

"Trascorriamo il tempo libero a casa con gli amici, in famiglia e con il nostro (per me ancora cucciolo anche se proprio non lo è) Ettore, un bulldog inglese di 1 anno e mezzo e 30 kg di simpatia e amore. È un cane molto fortunato e..viziato..Luca non sa proprio a dirgli di no".



Qual è la sua dimostra dimostrazione d'amore quotidiano?

"Il buongiorno e il bacio del mattino, non mancano mai, anche se sto ancora dormendo prima di andarsene via mi viene a dare un bacio".

Cosa gli auguri per la sua carriera?

"Gli auguro di riuscire a raggiungere tutti i suoi obiettivi calcistici, anche se è stato un pò sfortunato per un infortunio abbastanza importante che ha avuto, ma è rientrato in campo più forte di prima perché ha sempre lavorato con forza e determinazione".



Prima di salutarci, c'è qualcosa che vorresti dirgli attraverso questa intervista?

"Voglio dirgli che lo amo tantissimo e che io ed Edoardo ci saremo sempre e saremo in prima fila , sempre, a tifare per lui".

Grazie Giulia per questa bella chiacchierata e in bocca al lupo per il parto.

"Grazie, a te Barbara e crepi".