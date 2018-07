Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi e sua moglie Giusy quasi un anno fa, il 26 aprile, sono diventati genitori per la seconda volta di un altro maschietto, proprio come ci confida Lady Benassi, in esclusiva per la nostra rubrica.

"Marco ha assistito al parto proprio come aveva fatto con il primo figlio - confida Giusy - ed è sempre bello per me averlo accanto in momenti importanti come questi”.

Chi ha scelto il nome Andrea?

“Lo abbiamo scelto insieme, diciamo che io e Marco siamo opposti in tutto ma sui nomi dei bimbi siamo sempre stati d’accordo (ride,ndr)”.



Marco ha finalmente imparato a cambiare i pannolini?

“Barbara, purtroppo no e ormai mi sono rassegnata che non lo farà mai( ride,ndr)”.

Come se la cava come papà?

“Marco è un papà fantastico con il grande si diverte tanto a giocare a qualsiasi cosa, sembra che torni bimbo anche lui. Anche con il piccolo passa diverso tempo, ma si occupa più di Alessandro (3 anni). È un papà severo quando è il momento ma anche tanto dolce. I figli lo adorano, infatti quando non c’è sentono la sua mancanza”.



Pensate di allargare la famiglia, magari con una bimba, visto che ormai Giusy, in casa sei in minoranza?

“Per il momento non ci pensiamo affatto, perché i bimbi sono troppo piccoli, terribili e richiedono tantissime energie, però abbiamo intenzione tra quattro, al massimo cinque anni, di fare un altro bimbo nella speranza sia una femminuccia altrimenti faccio le valige e scappo(ride,ndr). Marco mi dice sempre che fino a quando non fa la femminuccia continua a fare figli, è pazzo(ride,ndr)”.

Facciamo un passo indietro, qual è il ricordo più bello del vostro matrimonio?

“Sicuramente l’entrata in chiesa, per me è stata un’emozione unica vedere Marco con in braccio Alessandro che mi aspettavano all’altare. Credo che sia stata un’emozione fortissima che ancora adesso nel ricordarla mi fa emozionare”.



Dove siete stati in in viaggio di nozze?

“Siamo stati in Madagascar, posto magnifico”.

Il campionato sta per terminare avete già pensato alle vacanze estive?

“Quest’anno andremo in Sardegna due settimane con i bimbi e poi stiamo ancora decidendo una meta per poter fare almeno una settimana solo noi come coppia, perché i figli sono preziosi ma ogni tanto bisogna ritrovarsi anche come coppia soprattutto perché siamo giovani “.



Com’è Marco Benassi nella vita privata?

“È un ragazzo semplicissimo, ama trascorrere il suo tempo in famiglia. Non è un ragazzo a cui piace la vita mondana. Preferisce una cena a casa e poi un film da gustare sul divano piuttosto che andare in giro. Il suo unico passatempo è la PlayStation, ma da quando ci sono i bimbi può giocare solo la sera quando vanno a letto quindi dedica il suo tempo interamente a me e ai bimbi e questo mi rende molto fiera di lui”.

Come trascorrerete il tempo libero a Firenze?

“Lo trascorriamo facendo passeggiate in centro anche se è molto caotico, ma senza dubbio stupendo o al parco coi bimbi o semplicemente andando a fare la spesa! Come ti dicevo prima amiamo la semplicità“.



Cosa ripiace del lavoro di tuo marito ?

“Mi piace il fatto che durante la settimana ha quasi sempre mezza giornata libera per poter stare con la famiglia e il mese di vacanza estivo”.

Cosa detesti invece?

“Ciò che detesto sono i ritiri, sia quelli prima delle partite, ma soprattutto quelli estivi e invernali perché lo costringono a stare tanto tempo lontano dai bimbi. Detesto anche il fatto che non sempre i nostri familiari possono festeggiare con noi eventi importanti come i compleanni o il Natale”.

Qual è la sua dimostrazione d’amore quotidiano?

“È il bacio della buonanotte e del buongiorno che ogni giorno mi dà, può sembrare un piccolo gesto, ma per me è importantissimo perché mi fa capire che sono sempre nei suoi pensieri”.

C’è qualcosa che vorresti dire a tuo marito Marco attraverso questa intervista?

“Si, ci conosciamo da quasi otto anni, siamo diventati genitori, ci siamo sposati ma il mio amore per te è sempre lo stesso! Non cambiare mai perché con i tuoi pregi e i tuoi difetti per me sei perfetto così. Sono orgogliosa di te in tutto quello che fai”.

Grazie Giusy per questa bella chiacchierata e prima di lasciarci il tuo saluto ai nostri lettori di TMW.

“Grazie a te Barbara è sempre un piacere ritrovarti è un saluto dalla famiglia Benassi a tutti i vostri lettori di TMW e forza Fiorentina”.