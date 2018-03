Giusy, moglie del centrocampista del Torino Marco Benassi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella rubrica l'altra metà di.

Cosa fai

"La sofferenza sicuramente c'è, perché la mancanza si fa sentire, però in estate c'è la possibilità di andare al mare, poi quando lui tornerà torneremo alla vita normale".



Lato negativo potrebbe essere il ritiro?

Si io li soffro tantissimo, perché quando sei abituato a star sempre con lui poi stare un mese senza è tanto, ci sentiamo con le video chiamate ma la mancanza di un contatto fisico è importante. Il piccolino ha solo un anno e stravede per il suo papà e quindi gli manca".

Il lato positivo?

"Che ha un mese di ferie Giugno a meno che non sorgano impegni con la Nazionale, e comunque parecchie ore le può dedicare alla famiglia".



Come ha preso la sconfitta della Nazionale agli Europei?

"Non l'ha presa bene soprattutto, perché lui fino al 6 giugno è stato lì con loro, perché ha fatto parte delle riserve e si sentiva da una parte coinvolto. Sconfitti a rigori poi ancora peggio".

Come vi siete conosciuti?

"Tramite Facebook, nonostante abitassimo vicinissimo, però non l'avevo mai visto, mi ha scritto un giorno e mi ha corteggiato parecchio, all'inizio non ne volevo sapere. Alla fine ce l'ha fatta".



Com'è nella vita privata?

"E' un calciatore anomalo, ama stare con la famiglia, preferisce stare a casa con il piccolo piuttosto che andare a mangiare una pizza con amici, è ua persona per me fantastica, quando è lontano dal campo, non pensa al calcio. E' uno che stacca la spina, però le partite le guarda".

Un difetto?

"Il primo non ha pazienza zero, per qualsiasi cosa".

Si diletta in cucina?

"Gli diamo zero in casa, con il piccolo ci gioca a calcio insieme, mi aiuta solo giocandoci, per il resto non fa niente".

Un saluto a Marco

"Ciao Marco mi manchi tanto e spero di vederti presto, e che questo ritiro non sia così massacrante in modo da poterti rivedere sano e salvo".