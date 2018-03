Fonte: Intervista di Barbara Carere per TMWRadio

Chiara Del Ponte, compagna di Mario Sampirisi, difensore del Crotone, è interventa sulle frequenze di TMW Radio, nella rubrica curata da Barbara Carere.

Come vi siete conosciuti?

“noi ci conosciamo da quando avevamo sedici anni, all'inizio eravamo amici e ci siamo conosciuti in questo circolo di tennis a Milano perché io ero iscritta là e lì ci giocava anche il suo papà. All'epoca giocava nelle primavera del Milan e quando finiva gli allenamenti passava sempre di là perché avevamo un gruppo di amici in comune. All'inizio non ci consideravamo molto, eravamo proprio amici, poi a 18 anni l'avevo invitato in montagna da me a fare capodanno e in quell'occasione ci siamo dati il primo bacio”.



Lo sport hobby in comune

“Siamo tutti e due sportivi, anche a me piace lo sport e su questo andiamo d'accordo. Litighiamo pochissimo andiamo super d'accordo, quando litighiamo è perché lui si impunta su qualche cosa e là forse discutiamo. Testardo? Un pochino si... Un pregio? Lui è simpaticissimo una persona super solare. E' un ragazzo semplicissimo umile , molto educato e riservato sulle sue cose private, ma è di compagnia espansivo”.



Come trascorrete il tempo libero quando lui è lontano?

“In realtà viviamo a distanza per adesso Io ho finito di studiare a giugno e sono andata anche all'estero. E' sempre stata una storia a distanza, però tutti i week end io vado da lui. Sono sei anni. In realtà con il fatto che viviamo a distanza quando ci vediamo è come se fosse sempre il primo giorno. Se pensiamo al matrimonio o vivere insieme? Diciamo che quando uno sta insieme è sempre quello che desidera, quindi più avanti è quello che uno si augura”.



Lui nella vita privata come è?

“E' una persona semplicissima, noi due siamo normalissimi, quindi facciamo tutte le cose di una coppia normale, andiamo a mangiare fuori, stiamo a casa, andiamo al cinema a fare una passeggiata, facciamo cose di tutti i giorni”.

“Amici nel mondo del calcio? La fortuna secondo me i questo sport è che conosci tante persone e alcune amicizie io le porto ancora avanti, perché sono persone come noi per cui ne vale la pena”.



“Aiuta in casa? A lui piace cucinare, soprattutto i risotti, per le cose di casa aspetta il week end che arrivo io...però è bravo a volte ci si mette, dipende dalle settimane. Quando siamo io e lui non parliamo di calcio anche perché non è che io ne sappia più di tanto. Non si parla di lavoro in casa”.

Lavori presso uno studio dentistico lui si fa curare da te i denti?

“Si adesso di fa curare, anche se è un paziente abbastanza pesante, ha il terrore dei dentisti (ride ndr). Diciamo che non è facile lavorare e seguire lui, sono realtà abbastanza diverse ma io riesco a conciliarle bene e questo è l'importante. Io sono una che vuole essere indipendente e infatti cerco d conciliare tutto perché io possa stare con lui e allo stesso tempo lavorare. Poi più avanti se riuscissi a trovare lavoro dove è lui sarebbe bello. La mia città però è Milano e poi lavorerò lì sicuramente”.