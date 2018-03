Carla Duraturo moglie dell'ex centrocampista Simone Barone, Campione del mondo con la Nazionale italiana nel 2006, attualmente vice allenatore del Delhi Dynamos, è intervenuta ai microfoni di TMW Radio nello spazio dedicato alla rubrica curata da Barbara Carere, L'altra metà di.

In questo momento stai da sola con i bimbi perché Barone è andato a fare il vice a Zambrotta in India alla Delhi Dynamos

"Lui è in vacanza (ride ndr)e io che lavoro seriamente, diciamoci la verità, anche se lui è a lavoro in India, il lavoro che ho io tutti i giorni come tante mamme è bello pesante e impegnativo".



Era più semplice essere moglie di un calciatore O adesso di un allenatore?

"Del Calciatore, perché quando rientra a casa, un giocatore, non ha altri impegni, finito l'allenamento ha la mente libera, l'allenatore deve preparare tutti gli allenamenti per il giorno successivo, la partita e le varie riunioni, praticamente non si stacca mai. E' un impegno che dura oltre al lavoro in campo".

Campione del mondo nel 2006, di quell'esperienza tu che ricordo hai?

"Io ho un bellissimo ricordo soprattutto perché poi è stato un mondiale vinto e le emozioni e le gioie di quel mondiale sono state maggiori. Mio marito ha legato con un altro giocatore Zambrotta, campione umano oltre che calcistico, e questa amicizia è durata nel tempo, come con altri colleghi. Fortunatamente noi siamo rimasti in contatto con tanti, stiamo cercando di organizzare, nonostante i calendari diversi da famiglia a famiglia, di fare capodanno con Grosso e Morrone. Negli anni si è mantenuto sempre il rapporto, con incontri non quotidiani, come potevano essere un tempo, ma che durante l'anno ci sono e che consentono di mantenere l'amicizia".



So che con Sara Peluso, e con Valentina la moglie di Zambrotta, c'è questo grande progetto che è Soccer pass, e lavori anche con alcuni mogli, sei un po' tu che riesci a mantenere i rapporti

"Anche il compagno che ho di fianco ha avuto tante belle amicizie, io forse ho avuto la tenacia di mantenere i rapporti poi con le mogli, che sono loro che fanno da collante tra un calciatore e un altro. Mi piace rimanere in contatto con le mie amiche, con quei messaggi anche per sapere come stanno, come stanno i bambini".

Come vi siete conosciuti?

"Ho partecipato a Miss Italia nel 2002 sono arrivata seconda e da lì ho lavorato con Simona Ventura a quelli che il calcio e da lì è nato tutto, Simone è stato ospite una domenica ed è venuto poi a cena nel ristorante che era gestito da Simona, non mi ha tolto gli occhi di dosso...Amore a prima vista? Per lui sì...è stato molto carino perché è stato capace di rispettare i miei tempi, mi ha conquistata giorno dopo giorno, un po' in stile vecchio stampo".



Avete due bellissimi bimbi

"Il grande Giorgio ha compiuto 6 anni a giugno e Alessandro che ha fatto 5 anni ad agosto, e giocano a calcio ovviamente. Ruolo? Al momento loro prediligono il ruolo di attaccante, pensano solo ai gol che fanno, ma sono piccoli. Il babbo gli ha consigliato di divertirsi, di prendere la scuola calcio come un gioco e non come una professione già. E' presente, ma assente anche perché non vuole farsi vedere dagli altri genitori".

Eventi che stai organizzando?

"Stiamo organizzando a Giugno, a Lignano Sabbiadoro".