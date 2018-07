L'altra meta' di ...Jacopo Dall'Oglio 18.07 - Il centrocampista del Brescia Jacopo Dall'Oglio e la sua compagna Zaira si conoscono da quando erano bambini: un amore cresciuto e consolidato negli anni come ci confida lei stessa in esclusiva per la nostra rubrica. "Ci conosciamo da quando avevamo 6 anni o anche meno infatti nel... 18.07 - Il centrocampista del Brescia Jacopo Dall'Oglio e la sua compagna Zaira si conoscono da quando erano bambini: un amore cresciuto e consolidato negli anni come ci confida lei stessa in esclusiva per la nostra rubrica. "Ci conosciamo da quando avevamo 6 anni o anche meno infatti nel... L'altra meta' di ... Davide Gatto 27.06 - Il calciatore Leonardo Davide Gatto e la sua bella fidanzata napoletana Marta Improta, si sono conosciuti a Salerno tramite un’amica in comune come ci racconta lei stessa in esclusiva per la nostra rubrica. "Ci siamo conosciuti ad una cena organizzata a Napoli quando lui giocava...

L'altra meta' di ...Cristiano Biraghi

16.06 - Il difensore della Fiorentina, Cristiano Biraghi e sua moglie Sara si sono conosciuti d'estate a Verona quasi tre anni fa grazie a degli amici, come ci confida lei stessa in esclusiva per la nostra rubrica. "Grazie a questi amici in comune ci siamo incontrati ed è nata la scintilla.... L'altra meta' di ...Antimo Iunco

06.06 - L'attaccante del Cittadella Antimo Iunco e sua moglie Carla si sono conosciuti 14 anni fa durante una festa di amici in comune così come ci racconta lei in esclusiva per la nostra rubrica L'altra metà. "Io ed Antimo ci siamo conosciuti nel febbraio del 2004 a Verona, città nella...

L'altra meta' di ...Emanuele Calaiò

29.05 - Il Parma è tornato in Serie A e in casa dell'attaccante del Parma Emanuele Calaiò, c'è gioia e a testimoniarlo è Federica Del Deo moglie del calciatore gialloblù, che in esclusiva si concede alla nostra rubrica raccontando come stanno festeggiando in questi giorni la promozione. "Barbara...

L'altra meta' di ...Simone Emmanuello

12.05 - Il centrocampista del Cesena, Simone Emmanuello e la sua bellissima compagna Chiara si sono conosciuti sei anni fa a Torino la loro città d'origine, come ci confida lei stessa. "Mi ha chiesto il numero subito appena mi ha incontrata e da lì abbiamo iniziato a sentirci". Amore a... L'altra meta' di ...Daniele Padelli

01.05 - Il portiere dell'Inter Daniele Padelli e sua moglie, l'ostetrica friulana Claudia Fior, si sono conosciuti ad Udine quando lui giocava nella squadra friulana, per lei non è stato amore a prima vista, lui ha dovuto corteggiarla per un po' prima di conquistarla. "Diciamo che non è...

L'altra meta' di ...Gianluca Carpani

21.04 - Il centrocampista dell'Ascoli Gianluca Carpani e la sua bella fidanzata Michela si sono conosciuti alle scuole superiori. Per loro non è stato amore a prima vista proprio come ci confida in esclusiva Lady Carpisa per la nostra rubrica: "Non posso dire che è stato un amore a prima...

L'altra meta' di ...Marco Benassi

18.04 - Il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi e sua moglie Giusy quasi un anno fa, il 26 aprile, sono diventati genitori per la seconda volta di un altro maschietto, proprio come ci confida Lady Benassi, in esclusiva per la nostra rubrica. "Marco ha assistito al parto proprio...

L'altra meta' di ...Andrea Paolucci

10.04 - Il centrocampista Andrea Paolucci e sua moglie Vasiliki si sono conosciuti a Firenze undici anni fa, quando lei faceva architettura e lui giocava a Firenze. Per loro non è stato un vero e proprio colpo di fulmine, come ci racconta Lady Paolucci, in esclusiva per la nostra rubrica. "Diciamo...