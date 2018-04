RMC SPORT -E. Sbardella a LGI: "Bisogna investire tanto nel calcio femminile"

La Giovane Italia in onda su RMC Sport ogni mercoledì alle 19:35

RMC SPORT - Nella puntata settimanale della rubrica "La Giovane Italia" Dario Ronzulli e Paolo Ghisoni hanno parlato di calcio femminile con un focus sul panorama giovanile.

La Nazionale femminile è a un passo dalle qualificazioni ai prossimi Mondiali, che si terranno in Francia nel 2019. La squadra guidata dall’allenatrice Milena Bartolini ha vinto in rimonta contro il Belgio ed è ad un solo punto dal traguardo che non si raggiungeva dal 1999.

In trasmissione, è intervenuto telefonicamente Enrico Sbardella, allenatore della Nazionale italiana femminile Under 19.

Si parte dall’ultimo fallimento azzurro della Nazionale maggiore: “Sembra un copione dettagliato – racconta Sbardella – nel momento in cui va meno bene la squadra principale vanno bene tutte le altre. Le selezioni Under maschili e quelle femminili sono già tutte qualificate ai prossimi tornei internazionali, di questi risultati siamo orgogliosi”.

Tra calcio maschile e femminile ci sono delle differenze, ma la Federazione italiana sta lavorando alacremente per rilanciare il campionato delle donne: “In Italia c’è alla base un problema culturale che parte dalla mancata educazione sportiva nelle scuole. La figura della donna viene ancora vista solo nel mondo dilettantistico, ma non è così. Come Federcalcio stiamo investendo molto e gli sforzi fatti stanno portando i loro frutti”. (Tutti i talenti femminili li trovi sull'Almanacco 2017-18 de La Giovane Italia)

Un campionato femminile molto competitivo, grazie anche all’innesto di nuove squadre che richiamano l’attenzione mediatica: “Con l’ingresso di Juventus e Fiorentina il mondo del calcio femminile ha avuto una grande attenzione da parte di tutti. La soluzione è proprio questa: i maggiori club maschili dovrebbero tutti creare delle rose nei campionati femminili. La Juventus è un esempio lampante di questa strategia”.