Carlo Nesti - I voti del campionato - 8 Juventus, 7,5 Milan e Napoli, 7 Torino, 6,5 Lazio, 6 Inter, 5,5 Fiorentina e Roma

I 20 gol in 20 partite di Higuain sono la firma più autorevole, che avvalora le ambizioni del Napoli (7,5), e, "un giorno, all'improvviso", chiunque si innamorerebbe di chi gioca così.

L'"asfaltatrice" Juventus (8) ottiene la decima vittoria consecutiva, segna 4 reti in 27 minuti, e continua ad essere trainata da un Dybala da "luna park": 2 gol e un assist.

La frenata dell'Inter (6) si esprime mediante 4 punti negli ultimi 4 incontri, e a Bergamo, in particolare, Handanovic è 5 volte decisivo, con Murillo, Guarin, Jovetic e Ljajic deludenti.

La Fiorentina (5,5) paga le assenze, come Rodriguez e Badelj, conservando il dominio del gioco, ma non la pericolosità dell'attacco, spento in Kalinic e Ilicic.

Arriva Spalletti, ma non ha facoltà divinatorie, per cui la Roma (5,5) si fa raggiungere, l'allenatore ammette quanto lavoro c'è da fare, e lancia un "SOS" per l'irriconoscibile Dzeko.

Il Milan (7,5), in assenza di Berlusconi, restituisce il sorriso a Mihajlovic, che viene a capo della matassa con una difesa robusta, una mediana qualitativa, e Bacca sprinter.

La Lazio (6,5) rimonta a Bologna, e la consapevolezza di avere migliorato retroguardia e ripartenze la porta a 7 punti sugli ultimi 9 esterni, con 8 reti, che nascono dalla panchina.

L'effetto-Immobile, nel Torino (7), vale per 2, perché non garantisce solo a Ventura una punta di alto livello, ma sblocca anche Belotti, con l'unico rammarico del k.o. di Bruno Peres.

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)