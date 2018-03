Carlo Nesti - Inter-Roma 1-0 (pagelle + analisi) - Migliori: 8 Handanovic, 7 Medel - Peggiori: 5,5 Florenzi, Pjanic e Salah

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, aggiornando le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

INTER

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 8

Handanovic - Torna il portiere insuperabile dei tempi del debutto in maglia nerazzurra.

VOTO: 7

Medel - Stavolta non solo ringhioso mastino, ma anche bomber, fermato da un infortunio.

VOTO: 6,5

Brozovic

D'Ambrosio

Jovetic

Nagatomo

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

PEGGIORI

VOTO: ?

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 7

Esclusione di Icardi - Mancini ha il coraggio di escluderlo, e, se non altro, il tourbillon di Jovetic (soprattutto), Ljajic e Perisic fa giocare l'Inter in 11.

VOTO: 7

Brozovic e Medel - La gerarchia del centrocampo cambia: oltre a Medel, che segna, diventa insostituibile Brozovic, geometrico e lucido.

NEGATIVO

VOTO: 5

Fortuna in difesa - Miranda, Murillo e Nagatomo (su Salah) convincono, ma senza i salvataggi di Handanovic (più D'Ambrosio), la rete non resterebbe inviolata.

ROMA

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 6,5

Gervinho - Conferma di avere ritrovato le vecchie serpentine, ma senza continuità.

Nainggolan - Gli tocca il ruolo di play maker, e lo svolge con spirito di sacrificio.

Szczesny - Alcune parate determinanti cancellano qualsiasi perplessità sul tiro di Medel.

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Florenzi

Pjanic

Salah

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 6,5

Tiri a raffica - La Roma ha il 60% del possesso palla, e tira ben 19 volte, con 9 conclusioni nello specchio: meriterebbe sicuramente di più.

NEGATIVO

VOTO: 5,5

Mediana sotto tono - La squadra paga la serata grigia di Florenzi e Pjanic (espulso), che privano Nainggolan del contributo di incursioni e di creatività.

VOTO: 5

Evanescenza in attacco - Solo qualche accelerazione di Gervinho scuote il reparto avanzato, perché Dzeko appare lento, e Salah spesso fuori partita.