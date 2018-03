Carlo Nesti - Juventus-Atalanta 2-0 (analisi + pagelle bianconere) - 7,5 Dybala e 7 Pogba

Fonte: Juventus

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, a seconda delle variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso per una panoramica più completa.

A fine partita (eventualmente nell'intervallo), oltre ai voti, indico le motivazioni più interessanti, giocatore per giocatore. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da "fotografare" l'incontro.

JUVENTUS

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 7,5

Dybala - Un gol, un assist, e un rigore procurato: eccellente per tecnica e agilità.

VOTO: 7

Pogba - Prima intermedio, poi trequartista: grande passo avanti, nonostante un rigore sbagliato.

VOTO: 6,5

Bonucci

Chiellini

Evra

Khedira

Mandzukic

Marchisio

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

PEGGIORI

VOTO: 5,5 (solo nel primo tempo)

Mandzukic - Ancora troppo macchinoso, con 2 occasioni sprecate nei primi 45 minuti.

Padoin - Inizialmente, patisce molto i guizzi di Moralez, che lo costringono a non avanzare.

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 7

Miglior partita in campionato - 70% di possesso palla, e, finalmente, su 19 tiri, 10 nello specchio della porta, con una precisione insolita nelle conclusioni.

VOTO: 7

Assestamento del centrocampo - E' la chiave della crescita collettiva. Il carisma e la condizione di Khedira-Marchisio liberano il genio di Pogba.

VOTO: 7

Non toccate Dybala - E' la seconda punta inamovibile, che segna (4 gol), da schierare in coppia o con Morata (meglio), o con Mandzukic (peggio).

NEGATIVO

VOTO: 5,5

I cross sono pochi - Sono solo 20, per cui non favoriscono Mandzukic. Si gioca soprattutto a sinistra, perché, a destra, manca Cuadrado, e Padoin non spinge.

VOTO: 5

Pereyra ancora fermo - Un'altra tegola, costituita dallo stiramento muscolare di Pereyra, il depositario della creatività bianconera, con Cuadrado e Dybala.