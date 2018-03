Carlo Nesti - Juventus-Borussia - Pagelle + analisi (90'): quanto manca un "killer" come Tevez!

Tutti i voti minuto per minuto

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare, in linea di massima, soltanto i migliori e i peggiori in campo, relegando gli altri, implicitamente, al voto "6" della sufficienza.

A fine partita, oltre ai voti, indico le eventuali motivazioni più interessanti degli stessi. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da "fotografare" l'incontro.

Ne scaturisce una sorta di tabella-questionario, con spazi pieni e spazi vuoti, nel caso in cui squadre e giocatori non abbiano meritato giudizi, tali da legittimare un voto, piuttosto che un altro.

JUVENTUS

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 8

Non assegnato.

VOTO: 7,5

Non assegnato.

VOTO: 7

Non assegnato.

VOTO: 6,5

Barzagli.

Morata.

Pogba.

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 8

Non assegnato.

VOTO: 7,5

Non assegnato.

VOTO: 7

Gli errori dell'arbitro - Il voto per la squadra, probabilmente, sarebbe "7", se l'arbitro espellesse Dominguez, e concedesse un rigore a Mandzukic.

VOTO: 6,5

I tiri non mancano mai - La Juventus tira 22 volte verso la porta, ma solo 2 nello specchio. Il volume del gioco offensivo non si può discutere.

VOTO: 6,5

La difesa è una garanzia - Barzagli è straordinario, nel trasformare la difesa a 3 in difesa a 4, e viceversa: una rara ricchezza tattica.

VOTO: 6

Non assegnato.

GIOCATORI

PEGGIORI

VOTO: 5,5

Alex Sandro.

Mandzukic.

VOTO: 5

Non assegnato.

GIOCO

NEGATIVO

VOTO: 5,5

L'istinto del gol - Quando centri lo specchio della porta 2 volte su 22, significa che non hai più un "killer" come Tevez: Mandzukic delude.

VOTO: 5,5 - I "creativi" latitano: Cuadrano sbaglia la prima partita, Pereyra è reduce da infortunio, e Pogba è un "trascinato", non un "trascinatore".

VOTO: 5

Grande occasione persa - La Juventus, vincendo 3 partite su 3, si sarebbe messa in condizione di lavorare serenamente, in vista di febbraio.

ARBITRO

VOTO: 5

Craig - Non espelle Dominguez, e ignora un rigore su Mandzukic.