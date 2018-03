Carlo Nesti - Midtjylland-Napoli 1-4 - Pagelle azzurre (90'): 7,5 Gabbiadini, 7 Allan, Callejon, El Kaddouri, Higuain e Koulibaly

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb, e vi propongo le pagelle in "tempo reale", minuto per minuto, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare, in linea di massima, soltanto i migliori e i peggiori in campo, relegando gli altri, implicitamente, al voto "6" della sufficienza.

A fine partita, oltre ai voti, indico le eventuali motivazioni più interessanti degli stessi. Inoltre, indico i valori positivi e negativi del gioco, in modo da "fotografare" l'incontro.

NAPOLI

GIOCATORI

MIGLIORI

VOTO: 7,5

Gabbiadini - Il secondo gol è un capolavoro, che illustra le potenzialità ancora inespresse.

VOTO: 7

Allan - Instancabile, in ogni zona del campo, nonostante Valdifiori e Lopez opachi.

Callejon - Segna, e si rende utile come quarto a destra del centrocampo.

El Kaddouri - Sostituisce Insigne, e la creatività è degna del titolare.

Higuain - Gli bastano pochi minuti per colpire ancora, in questo magico avvio stagionale.

Koulibaly - Roccioso al centro della difesa, graziato dall'arbitro solo dopo un fallaccio.

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati.

GIOCO

POSITIVO

VOTO: 7,5

Supremazia assoluta - Grande primo tempo, con il 60% del possesso, e 11 tiri, dei quali 7 nello specchio della porta: uno spettacolo.

VOTO: 7,5

Apoteosi delle riserve - Se queste sono le "seconde linee", il Napoli può sognare: ottime prove del bomber Gabbiadini ed El Kaddouri.

VOTO 6,5

Ripresa amministrativa - Nel secondo tempo, il Napoli risparmia le energie, in vista del campionato, ma Higuain entra, e segna ancora.