Carlo Nesti - Napoli-Inter 2-1 (pagelle) - Complimenti a entrambe le squadre! 7,5 Higuain e Reina - 7 Ljajic, 5 Icardi e Nagatomo

Seguo la partita, in esclusiva, per Tuttomercatoweb e Radio Sportiva ("Microfono aperto" delle 23,00, per rivolgermi ogni genere di domanda, chiamando il 334/7730020, o messaggiando, via Sms e Whatsapp, al 366/6284122), e vi propongo le pagelle in "tempo reale", a metà del primo tempo, al 45', a metà del secondo tempo, e al 90', con le variazioni, da discutere, se volete, nel NESTI Channel (www.carlonesti.it).

Per soddisfare le esigenze di sintesi, mi limito a segnalare soltanto i migliori e i peggiori in campo, direttamente nel titolo dell'articolo, con l'esigenza di cliccare sullo stesso, per la panoramica conclusiva.

CONSUNTIVO A FINE PARTITA

NAPOLI

Fino al 2-0, la squadra di Sarri conferma di meritare tutti i consensi di questa fase stagionale. Appena il centrocampo, eccellente, proietta la palla all'altezza del tridente, si creano i presupposti per l'azione pericolosa. Domanda: il crollo dopo il 2-0 è mentale, o anche fisico? Dipende dall'impiego, quasi sempre, degli stessi uomini, da parte del tecnico? Un quesito essenziale per il proseguimento del "viaggio".

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7,5

Higuain

VOTO: 7

Albiol

Allan

Hamsik

Insigne

Jorginho

Reina

VOTO: 6,5

Hysaj

Koulibaly

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

INTER

Fino ad oggi, la squadra di Mancini era stata apprezzata per le individualità e la fisicità, ma non per l'organizzazione e la spettacolarità. A Napoli, in inferiorità numerica, emergono personalità e coralità, e la sconfitta è immeritata, pensando ai 2 pali colpiti in extremis. Ora, si tratta di definire le altre certezze, al di là di Handanovic, Miranda, Murillo, Medel, Brozovic e Ljajic, compresa l'identità-fantasma di Icardi.

GIOCATORI (ORDINE ALFABETICO)

MIGLIORI

VOTO: 7

Ljajic

VOTO: 6,5

Brozovic

Handanovic

Jovetic

Medel

Miranda

Murillo

SUFFICIENTI

VOTO: 6

Tutti i giocatori non citati

PEGGIORI

VOTO: 5

Icardi

Nagatomo

ARBITRO

Orsato: 5