Carlo Nesti: "Roma Capoccia-ta: passare al 3-4-1-2"

Prendi l'espressione "Roma Capoccia", aggiungi 2 lettere, e diventa "Capoccia-ta", rispecchiando il momento molto amaro, che si sta vivendo nell'ambiente giallorosso.

Premessa: mi sia consentito di dire che tutto sembra molto esagerato, tenendo conto che la Roma è distante dalla vetta 7 punti, e non 70, e che è qualificata in Champions League.

Il caso della Juventus, che era quattordicesima, dimostra che, con la coesione fra società, allenatore e squadra, e anche a Torino si contestava, qualsiasi impresa è possibile.

Il punto è scontrarsi, chiarirsi, e remare tutti nella stessa direzione, ma Pallotta non riesce più a convincere i tifosi, e Garcia non riesce più a convincere i giocatori.

Scacco, o meglio, smacco matto in 3 mosse: Barca-Roma 6-1, l'umiliazione, Roma-Bate 0-0, i fischi come per una eliminazione, e Roma-Spezia 2-4, i fischi per una vera eliminazione.

E, ad ammattire, è il popolo giallorosso, oltre che il mondo mediatico, con il Toto-dopo-Garcia, frequentato, in primis, da Spalletti, Mazzarri, Ancelotti, Lippi, Bielsa e Capello.

Contro il Genoa, non avrei dubbi nel battere una nuova strada, che tenga contro del disastro difensivo, espresso da 18 gol subiti in Serie A, e 16 in Europa: 34 in 22 partite.

3-4-1-2, con Manolas-Castan-Rudiger in retroguardia, Florenzi e Digne, non adatti a coprire, sulle fasce, De Rossi-Nainggolan interni, Pjanic trequartista, e Salah-Dzeko punte.

("EDITORIALE" PER RADIO SPORTIVA)